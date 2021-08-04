Milas’ta yangında mahsur kalan kişi helikopterle böyle kurtarıldı

Milas’ın Fesleğen Yaylası’ndaki yangında mahsur kalan bir kişi, Türk Hava Kuvvetlerinin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopterle görevli personel tarafından kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kurtarılan kişinin bitkin düştüğü görülürken, ilk müdahalenin helikopterde yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milas’ın Fesleğen Yaylası’ndaki yangında mahsur kalan bir kişinin, Türk Hava Kuvvetlerinin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopterle görevli personel tarafından kurtarıldığını duyurdu. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde kurtarılan kişinin bitkin düştüğü görüldü.

Bakanlık, kurtarılan kişiye ilk müdahalenin helikopterde yapıldığını belirterek “Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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