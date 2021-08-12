Milas’ta zeytin tarlalarındaki yangın ahırlara sıçradı

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytin tarlalarında çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yanan ahırlarda yaklaşık 1 milyon TL’lik zarar meydana geldi.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ekindere Mahallesi’nde ki tarım arazilerinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Yangın ardından asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlalara sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ekindere köylülerinin müdahale ettiği yangına bölgede bulunan traktör ve su kamyonlarının da destek verdiği, jandarmanın bölgede güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI YANIYOR

Köylülerden evli ve bir çocuk babası 54 yaşındaki Mehmet Emin Kılıç “Tarlalardan birden alevler yükseldi, havca sıcak otlar kuruydu, önce çalı çırpı ne varsa müdahale ettik ama alevleri önleyemedik, şimdi büyüyor, ekiplerde müdahale ediyor, inşallah kısa zamanda kontrol altına alınır, çünkü burada asırlık zeytin ağaçları var” dedi. Yangına 12 arazöz ve iki helikopterin müdahale ettiği belirtildi.

1 MİLYON LİRALIK ZARAR

Bu arada Milas’ın Dibekdere köyünde başlayan tarım arazisindeki yangın samanlıkların bulunduğu alanlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köylüler ahırlardaki büyükbaş hayvanlarını son anda kurtarırken samanlık deposu yandı. Yangında yaklaşık 1 milyon TL’lik maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Yangının ormanlık alana sıçraması son anda önlendi.