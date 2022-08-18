Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gider yuvarlanırsınız” dediği millet bahçelerine her gün yenisi ekleniyor. Sırada İstanbul’da Üsküdar ve Mardin’de Kızıltepe var…

Deniz AYHAN

Vatandaş ucuz gıda için kuyruklarda beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatlerinden biri olan ve “Gider yuvarlanırsınız” diye anlattığı Millet Bahçeleri, 7 ayda 4 milyar lira daha yuttu. TOKİ’nin sadece 2022 yılında Millet Bahçeleri için harcadığı tutar 4 milyar TL’yi aştı. 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında da, iki yeni millet bahçesi için 208 milyon liralık sözleşme imzalandı. Mardin Kızıltepe Millet Bahçesi için 108 milyon 730 bin, İstanbul Üsküdar Millet Bahçesi için de 100 milyon 158 bin TL ödendi.

209 MİLYON LİRALIK SÖZLEŞME

TOKİ, İstanbul Üsküdar’da Kandilli ve Çengelköy mahalleleri çocuk köyü ile Millet Bahçesi için ihaleye çıktı. İhale sonucu bir madencilik ve inşaat şirketiyle 28 Temmuz 2022’de 100 milyon 158 bin 561 TL’lik sözleşme imzalandı. Millet bahçesi 300 gün içerisinde tamamlanacak. TOKİ’nin bir diğer ihalesi de Mardin Kızıltepe Millet Bahçesi için yapıldı. 2 Ağustos 2022’de 108 milyon 730 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Bahçe 500 günde tamamlanacak.

İşte TOKİ’nin el atacağı bahçeler!

TOKİ’nin 2022 yılında sözleşme imzaladığı Millet Bahçelerinden bazıları şöyle:

– İstanbul Atatürk Havalimanı: 2 milyar 174 milyon TL

– Ağrı Murat Nehri: 205 milyon TL

– Bitlis: 94 milyon 123 bin TL

– İstanbul Silivri: 53 milyon 320 bin TL

– İstanbul Bayrampaşa: 77 milyon 222 bin TL

– Tokat: 53 milyon 25 bin TL

– Ankara Keçiören: 92 milyon 929 bin TL

– Konya Ilgın: 57.5 milyon TL

– Kayseri Melikgazi 2. Etap: 108 milyon 890 bin TL,

– Rize İyidere: 43 milyon 777 bin TL

– İstanbul Kumbaba: 130 milyon TL

– İstanbul Rumelihisarı: 149 milyon 320 bin TL

– Malatya Yeşilyurt: 83 milyon 258 bin TL.