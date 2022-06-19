İstanbul’un önemli yeşil alanlarından olan Aydos Ormanı’na Millet Bahçesi yapılacak olmasına tepkiler sürüyor. Aydos Ormanı Savunması’nın çağrısıyla toplanan vatandaşlar bölgede eylem yaptı.

Sozcu.com.tr

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP‘li Sancaktepe Belediyesi’nin birinci derece SİT alanı olan Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesine vatandaşların tepkisi sürüyor.

Aydos Ormanı Savunması’nın çağrısıyla dün bölgede toplanan vatandaşlar, ‘Aydos bahçe değil ormandır, orman kalmalıdır’ yazılı pankart açarak Millet Bahçesi projesini protesto etti. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi.

“MİLLET BAHÇESİ DEĞİL, MUHAFAZA ORMANI İSTİYORUZ”

Yapılan basın açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu orman günlerdir hallaç pamuğu gibi altüst ediliyor. İş makilerinin gürültüsünden geçilmiyor. Dere yatağını doldurdular. Temizlik adı altında ağaçların arasındaki bodur bitkileri katlediyorlar. Aydos Ormanı 1. derece SİT alanıdır. Tek bir çivi çakılamayacağına dair bilirkişi raporu mevcut olup, buna istinaden hem idare mahkemesinde hem Danıştay’da kazanılmış davalar mevcuttur.

Bu davalarla Millet Bahçesi’nin hiç ilgisi yokmuş gibi büyük bir pişkinlikle ve el çabukluğuyla OGM tarafından mesire alanı olarak Sancaktepe Belediyesi’ne kiralanmış alana Millet Bahçesi kondurulmaya çalışılmaktadır. Hepinizi bu haksız ve hukuksuz sürece dur demeye, bu katakullinin parçası olmamaya çağırıyoruz. İklim krizi, seller, orman yangınları kapıdayken, daha fazla orman kaybetmeye tahammülümüz yok. Millet Bahçesi değil, muhafaza ormanı istiyoruz.”

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