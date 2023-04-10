Millet Bahçesi için denizi çöple doldurdular: MHP’li başkan tepkili!

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinin merkezinde deniz kenarında planlanan Millet Bahçesi’nin projesi için geçen yıl 75 dönümlük alanın doldurulmasına başlandı. 60 milyona mal edilmesi planlanan Millet Bahçesi’nin yapılacağı alanın bir bölümüne AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerin çöplerini döktüğü anlaşıldı.

MHP’li Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu

“BİZİ MUHATAP ALMIYORLAR”

SÖZCÜ’ye konuşan MHP’li Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, “Defalarca bu duruma itiraz ettik ancak sonuç alamadık. Biz küçük belediyeyiz diye bize sorma gereksinimi duymuyorlar. Bizi muhatap almıyorlar. Onların sorumluluğunda biz karışamıyoruz oraya. Bizim sadece dolgu imar planında yaptığımız bir çalışma var o kadar. Ama bizim doldurmamıza izin vermediler, onlar çöp döküyorlar. Bizle alakası olmayan tamamen büyükşehir belediyesinin güdümünde bir yer. Biz bazı şeylerden yorulduk, başka bir şey söylemiyorum” dedi.

GÖRÜNMESİN DİYE ETRAFINI KAYALIKLARLA ÇEVİRMİŞLER

Atık yönetmeliğine ayrı bir depolamanın söz konusu olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Eruz, “Atık yönetmeliğine göre dolgu alanlarına kaya ve hafriyat malzemesi dışında her hangi bir şey dökülmesi söz konusu olamaz.

Toprak da dökülebilir ama tarımsal toprak olmamak koşuluyla. ‘İçine toprak koydum’ denilse bile, çuvala koyup atamazsınız. Bu alanın etrafını görünmesin diye kayalıklarla çevirmişler. Burada katı atık yönetmeliğine ters vahşi depolama yapıldığı anlaşılıyor. Hafriyattan daha çok evsel atıkların döküldüğü görülüyor.

Dolgu sahalarına deniz suyuna karışarak kirlilik riski oluşturacak hiçbir şey dökemezsiniz. Üstelik Trabzon’da resmi olarak katı atık toplama sistemi var. Bu tür katı atıkların mutlaka ayrıştırılıp katı atık sistemine verilmesi gerekiyor. Çuvallar, poşetler resmen kirlilik yaratacak malzemelerdir” dedi.

UZUN YILLAR KİRLİLİĞE NEDEN OLACAK

Uzun vadede halk sağlığını etkileyen, denizin ekolojik dengesini bozan bir sonuçla karşılaşılacağını ifade eden Eruz, “O atık orada durmaya devam edecek. Yüzlerce yıl kıyı ekosistemine etki edecek. Atıkların içindeki kimyasallar orada çözülerek sızıntı sularıyla denize karışacak. Uzun yıllar kirliliğe neden olacaktır” diye konuştu.

AYNI DURUM BEŞİRLİ’DE DE VAR

Aynı durumun Trabzon’daki deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Gülcemal projesinde de söz konusu olduğuna dikkat çeken Eruz, “Beşirli sahilinde dolgu sahasında bir kumsal oluştu, bu kumsalın tamamında deniz dalgasıyla parçalanan molozların kalıntılarını göreceksiniz.

İçinde katrandan tutun, plastik parçacıklarına kadar her türlü kimyasal maddeye rastlamak mümkün. Burayı plaj olarak kullanılması düşünülüyor, mutlaka rehabilite edip daha sonra plaj olarak kullanıma açılması gerekir. Aksi takdirde halk sağlığını tehdit eder” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI”

Katı atıkların kontrolsüzce dökülmesinin cezalarının ağır olduğunu ifade eden İYİ Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hamza Ustabaşı ise “Her zamanki gibi büyük bir işgüzarlık içindeler. Çevreye verdikleri zararı bir kez daha görmüş olduk. Belki güzel bir proje yapılıyor ama çöplerin denize dökülmesini kabul etmek mümkün değil. Yetkililerin bir an önce mevzuata aykırı yapılan bu vahşi depolamayla ilgili suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz, göreve davet ediyoruz” diye konuştu.