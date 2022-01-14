Millet Bahçesi’ne 97 bin metrekare konut inşaatı yapılacak

TOKİ, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yapılacak Millet Bahçesi projesinin planlarını hazırladı. 290 bin metrekarelik alanın 166 bin metrekaresi Millet Bahçesi, 65 bin metrekaresi ise konut için ayrıldı. 97 bin metrekare inşaat yapılabilecek konut bölgesine 6 katlı binalar dikilecek ve yaklaşık 3 bin 900 yeni nüfus gelecek.

Özlem GÜVEMLİ

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 290 bin metrekarelik alanda Sultangazi Belediyesi’nin talebi üzerine plan çalışması yapıldı. TOKİ tarafından hazırlanan imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 290 bin metrekarelik arazi, mevcut planlarda “Resmi kurum-karayolları kamulaştırma alanı”, “Taşkına Maruz Alan” ve “park” fonksiyonuna sahipti.

Plan değişikliği ile dev arazinin 65 bin metrekaresi gelişme konut alanı, 4 bin metrekaresi otopark, 4 bin 500 metrekaresi cami, 166 bin 771 metrekaresi millet bahçesi, 30 bin metrekaresi “resmi kurum alanı” olarak önerildi.

97 BİN METREKARE KONUT İNŞAATI

Gelişme konut alanında emsal 1.50, yükseklik 6 kat olacak. Bu bölümde 97 bin 557 metrekare inşaat yapılacak ve yaklaşık 3 bin 900 yeni nüfus gelecek. Karayolları Bakım ve Onarım Tesisi yapılacak resmi kurum alanında emsal 1.50, yükseklik 4 kat olarak belirlendi.

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