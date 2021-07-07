Millet bahçesinin işletmesi CHP’li Büyükşehir’e değil AKP’li ilçe belediyesine verildi

Mersin’de Yenişehir ve Akdeniz İlçe sınırları ortasında yer alan millet bahçesinin işletme hakkının TOKİ tarafından mı yoksa CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca mı yapılacağı sorusu cevabını buldu. 140 dönüm alan üzerinde kurulan 41 milyon 433 bin TL proje bedelli Mersin Millet Bahçesi’nin kapladığı alan CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olmasına rağmen hükümet, büyükşehiri “bypass” etti ve işletme hakkı ile bakım sorumluluğunu AKP’li Akdeniz Belediyesi’ne verdi.

CHP’Lİ ÜYELERDEN SERT TEPKİ

Akdeniz Belediye Meclis toplantısında muhalif üyelerden Yıldırım Akpınar, millet bahçesinin işletmesinin ve bakımının Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde olması gerektiğine dikkat çekti. Akpınar, millet bahçesinin işletme ve bakım sorumluluğunun ilçe belediyesine verilmesini “Paralel belediyecilik oluşturma hevesidir bu” sözleriyle yorumladı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, işletmeyi üstlenecek belediye şirketine bakanlıklardan 10 milyon lira hibe verileceğini söyledi.