Millet Bahçesi’nin yerinde yeller esiyor

Millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle 2021’de yıkılan Adana 5 Ocak Stadyumu’nun arazisi öylece kaldı. CHP’li Şevkin, “Stadyum yeri Adana sıcağında toz toprağa terk edildi” dedi.

Mehmet SERBES

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, yerine Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle bir yıl önce yıkılan Adana 5 Ocak Stadyumu arazisinin ortada kaldığını söyledi.

1938 yılında hizmete giren tarihi Adana 5 Ocak Stadyumu’nun bir hiç uğruna yıkıldığını, Adana’nın spor hafızasının yok edildiği gibi yerine yapılacağı söylenen ‘Millet Bahçesi’nin de esamesinin okunmadığını belirten Şevkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Adanalılara verdiği sözü yerine getirmeye çağırdı.

Şevkin, şunları kaydetti: “3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942 metre bisiklet yolu olacağı öne sürülen projeyi paylaşanlardan ses çıkmıyor. Stadyum yeri Adana sıcağında toz toprağa terk edilmiş. Yerler kazılmış, çukurlar pis sularla dolu ve koku yayıyor. Hastalığa davetiye çıkarılan bir alan hüviyetine bürünmüş.”

GİRESUN’U DA YAPMADI

43 milyon 44 bin liralık Adana Millet Bahçesi ihalesini alan şirket, tek bir çivi bile çakmadı. Aynı şirket 2021’de Giresun Atatürk Stadyumu yerine yapılacak Millet Bahçesi yapım işini 28.4 milyon TL bedelle kazanmış ve bu işi de yapmamıştı. Şirketin konkordato ilan ettiği bildirildi.