“Millet Can Derdinde AKP Rant” Kanal İstanbul İhalesi Yapıldı Ekrem İmamoğlu Çıldırdı

Kanal İstanbul ihalesi yapanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum.

Ekrem İmamoğlu’nun Açıklaması:

Bugün Kanal İstanbul Projesi çerçevesi kapsamında Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşıma ihalesi yapılıyor.

Bu yol ihaleleri için 2020 bütçesinden 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da işyerleri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var. Türkiye’de ve İstanbul’da yakın zamanda 50.000 aile sadece Beyaz Masa ile iletişime geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım başvurusunda bulundu.Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi bize göre ucube projelere harcamak yerine kaynaklarımızı halkımız için neden harcamıyoruz?

Allah aşkına bugün bir köprü yıkıp yapmak mı iş yoksa evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı?

Koronavirüs krizinden Kanal İstanbul çıkartmaya çalışmanın adını vallahi ben koyamıyorum. Lütfen siz koyun. Elbirliğiyle bu süreci birlikte başarmak zorundayız.