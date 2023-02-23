Millet can derdinde, üniversiteler yandaş kadro peşinde

Ege Üniversitesi için 21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede Deri Mühendisliği Bölümü için Doçent kadrosu ilan edildi. “Deri Mühendisliği Alanında Çevresel Etki, Ölçme Yöntemleri Üzerine Çalışmaları Olmak” şeklinde yayınlanan ilan şartının Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Kılıç için hazırlandığı ve onu tanımladığı iddia edildi.

Kılıç’ın, bir yıl önce “Deri Mühendisliği Alanında Çalışmaları ve Yayınları Olmak” şeklindeki genele açık olan ilan şartıyla yayınlanan kadroya başvurduğu ve jüri değerlendirmelerinde başarısız olarak tüm adayların gerisinde kalarak sonuncu olduğu öğrenildi. Yapılan son ilan ise kişiye özel ilan şartı nedeniyle, söz konusu bölümde 15 yıldır hizmet veren ve doçent kadrosu bekleyen 2 öğretim üyesi kadroya başvuramadı.

6 AY İÇİNDE 7 DAVA AÇILDI

Öğretim üyesi kadrolarına özel şartlarla daha önce de gündeme gelen Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünde son 6 ay içerisinde kişiye özel kadro ilanları nedeniyle haklarını savunan akademisyenlerin açtığı dava sayısı 7 oldu. Akademisyenler, Ege Üniversitesi Rektörlüğünün kişileri tanımlayan ilan şartlarının iptal edilmesini ve genele açık ilan şartı ile kadroların yeniden başvuruya açılmasını beklediklerini söyledi.

ADÜ’DE DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Adrese teslim, kişiye özel ilanla önceden ismi belli kadrolaşmanın olmasıyla daha öncede bir çok kez gündeme gelen bir diğer Üniversite ise ADÜ oldu. ADÜ’de görev yapan Akademisyen Mehmet Aydıner, ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’den U.Tolga Gümüş’ün eşi Ümran Gümüş’ün 2019 yılında girdiği sınavda başarısız olduğu için elendiğini, bu yıl yapılan “özel ilan/muamele” ile Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu’na kadro açılarak hoca olarak atandığını belirterek, “Millet, Devlet can derdinde. İnsanımız enkazdan çıkmanın derdinde. Birileri ADÜ’yü yağlamanın derdinde” ifadeleriyle duyurdu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Aydıner, ayrıca ADÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölümüne alınacak doktor öğretim üyesi alımı için yargıya taşıdığı kişiye özel ilan şartları ile atanan Dekan M.Ali Sarılı’nın eşi Özgül Sarılıyla ilgili kararın Aydın 2. İdare Mahkemesinden döndüğünü de açıkladı. Aydıner’in paylaştığı mahkeme kararında, “Objektif katılımı sağlama gayesiyle ilan şartları belirlenmesi gerekirken, bu hususlara riayet edilmeden, bir adayı tarif eder tarzda olan ve bu suretle mevzuatta yer alan koşulu sağlamadığı anlaşılan ilana istinaden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır” denildi.