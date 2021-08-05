Millet, Cumhur’u geçti

Aksoy Araştırma, ‘Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması’ anket sonuçlarını açıkladı. Bin 67 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın oyu, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı geçti.

Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 27.4’ü AKP; yüzde 24.2’si CHP; yüzde 12’si İYİ Parti, yüzde 7.1’i ise MHP yanıtını verdi. Kararsızlar dağıtıldığında oy oranları şöyle oldu: AKP: Yüzde 32.2. CHP: Yüzde 27.7. İYİ Parti: Yüzde 13.9. HDP: Yüzde 10. MHP: Yüzde 8.1. DEVA Partisi: Yüzde 2.8. Saadet Partisi: Yüzde 1.3. Gelecek Partisi: Yüzde 1.2. Kararsızlar dağıtıldığında AKP ve MHP’nin oy oranı 40.3, CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı ise 41.6 oldu.