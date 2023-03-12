Millet depremin yaralarını sarmaya uğraşırken vali masajlı koltuk peşinde

Türkiye deprem faciasıyla uğraşırken, Ankara Valiliği ilginç bir ihaleyle gündeme geldi. Ankara Valiliği Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü 13 Şubat 2023’te ihaleye çıkarak Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü hizmetlerinde güvenlik amacıyla kullanılmak üzere bir yıllığına altı araç kiralayacağını duyurdu. Araçlar için 28 Şubat 2023’te 1 milyon 630 bin 200 TL’lik sözleşme imzalandı. Kiralanan araçların ikisinin özellikleri ise ‘yok yok’ dedirtti.

MASAJLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU

Araçların ikisi en az 1968 cc motor hacminde, beygir gücü 240 ps. Dizel araçlar en az 2020 model ve siyah. Araçlarda “Alcantara/Vienna deri döşeme, St. Tropez headliner, deri vites topuzu, 8 hoparlör, 8″ renkli dokunmatik ekranlı radyo composition media, renkli ekranlı yol bilgisayarı, çok fonksiyonlu deri direksiyon, yüzde 65 karartılmış arka ve arka yan camlar, elektrikli katlanabilir ısıtmalı yan aynalar, LED paket, LED Matrix ön farlar ve dinamik dönüş farları, ambiyans aydınlatması, katlanabilir arka koltuklar, klimatronik, ısıtmalı ön koltuklar, ön koltuklarda bel desteği (sürücü tarafı elektrikli ve masaj fonksiyonlu), masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu” bulunuyor.

6 ARAÇ İÇİN GÜNLÜK 4.5 BİN TL

Araçların iki tanesi en az 1968 cc, bir tanesi en az 1580 cc motor hacminde, diğer üçü ise 1450 cc motor hacminde olacak. Araçların tümü siyah. 6 aracın aylık toplam kirası 135 bin 850 TL, günlük kiraları ise 4 bin 528 TL.