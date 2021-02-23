Millet ekmek, vali kış bahçesi peşine düştü!

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Vali Konağı’nın bahçesine ‘Kış bahçesi’ yaptırmak için harekete geçti. Eskişehir Valiliği, 11 Ocak 2021’de ihaleye çıktı. İhale, “Doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmedik durumlar” halinde uygulanan yasa maddesi uyarınca ‘İvedi’ olarak yapıldı. Kış bahçesi için 21 Ocak’ta 317 bin liralık sözleşme imzalandı. Yaklaşık maliyetinin 344 bin 643 TL’ye kadar çıkabileceği de belirtildi.

Sözleşmeye göre Kış Bahçesi bir ayda tamamlanacak. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesine dayanılarak pazarlık usulü ile yapıldı. Bu madde “Doğal afet, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gereken” durumlardaki ihaleleri kapsıyor.

BATMAN VALİSİ DE YAPMIŞTI

İhaleyi mimar Mehmet Zahid Bayrak’a ait şirket kazandı. Geçen yıl Haziran ayında da Batman Valisi Hulusi Şahin, Vali Konağı’na kış bahçesi yaptırmak için ihale yapmış, Temmuz ayında 280 bin TL’ye mal olan Kış Bahçesi tamamlanmıştı.