Millet evsiz, can derdinde Bakanlık lüks araç peşinde

Türkiye depremin sonuçlarıyla mücadele ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık makamı ve korumaları için araç kiraladı. 15 ay kullanılacak araçlar için 16 milyon 302 bin 252 lira ödendi. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayınlanan bilgiye göre sözleşmesi 2 Ocak’ta imzalanan ihalenin sonuç ilanı ise depremden yalnızca iki gün sonra 8 Şubat 2023’te yayınlandı.

EN AZ 2021 MODEL

İhaleye tek firma geçerli teklif sundu, PTT Anadolum Lojistik Şirketi ile 16 milyon 302 bin 252 liralık sözleşme imzalandı. Deprem nedeniyle birçok kamu kurumu ivedi ve zorunlu olmayan ihalelerini iptal etmiş, deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaşmıştı. Kiralanan 23 araç arasında yabancı menşeli lüks makam aracı ve 5 yabancı menşeli koruma aracı da yer aldı. Yabancı menşeli makam aracının, siyah renkli, 2021 model veya üstü, silindir hacmi en az 2900 cc ve motor gücü en az 240 kw olması istendi. Araçta cam filmi var ve 24 saat hizmet verecek. Yabancı menşeli koruma araçlarının özellikleri de şöyle: En az 2020 model, silindir hacmi en az 1968 cc, siyah renkli, motor gücü 176 kw’dan yüksek.