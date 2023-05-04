Millet İttifakı 278, Cumhur İttifakı 236 vekil çıkaracak

Polimetre, hiçbir kuruluşla parasal ilişkisi olmayan ODTÜ’lü gönüllülerden oluşan bir çalışma grubu… 2019’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu’nun 500 ile 1 milyon oy farkına ulaşacağını tespit etti. Polimetre’nin hangi kentte kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin son çalışması, iki ittifakın milletvekili sayısının birbirine yakın olduğunu ortaya koydu. Polimetre çalışma grubunun yöneticisi Mehmet Günal Ölçer, Mayıs ayı çalışmasının sonuçlarını SÖZCÜ’ye açıkladı.

– Nisan ayında Cumhur İttifakı’nın çıkaracağı milletvekili sayısını 236 olarak hesaplayan Ölçer, son raporunda ise bu ittifakın milletvekili sayısının 246’ya yükseldiğini belirtti.

– HDP’nin milletvekili sayısı 77 olarak hesaplanırken, Mayıs raporunda bu sayı 76 olarak belirlendi.

– CHP’nin (Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partileriyle birlikte) Nisan’da milletvekili sayısı 246 olarak hesaplanırken, Mayıs raporunda bu sayı 227’ye indi.

– İYİ Partinin milletvekili sayısı 41 olarak hesaplanırken, son raporda sayı 51’e yükseldi.

Buna göre, Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 10 artarken, CHP’nin 19 milletvekili azaldı. İYİ Parti’nin oy oranının artmasının “masadan kalkmanın” etkisinin zamana bağlı olarak azalması olarak değerlendirildi. CHP’nin kaybının İYİ Parti’nin kazancından fazla olması; AKP’nin oy oranındaki artış ve seçim sisteminden kaynaklandığı belirtildi.

ARADAKİ FARK ARTTI

Ölçer, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’la arasındaki oy farkını önemli ölçüde açtığını, ilk turda Kılıçdaroğlu’nun seçileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun oy farkını bir ayda daha da yükselttiğini belirten Ölçer, “Erdoğan’la aradaki puan farkı 20’ye yükseldi” dedi.

Yöneylem’e göre Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor

Yöneylem Araştırma’nın 27-30 Nisan arasında yaptırdığı ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda iki güçlü aday Recep Tayip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmeye yetecek oy oranına ulaşamıyor. İlk tur için Kılıçdaroğlu yüzde 45.8, Erdoğan yüzde 40, Muharrem İnce yüzde 3.5, Sinan Oğan yüzde 4.9 oy kazanacak. Kararsızların oy oranı yüzde 4.5, oy kullanmayacakların ise yüzde 1.3. İkinci tur için katılımcıların eğilimleri ise şöyle: Kılıçdaroğlu 50.1, Erdoğan 42.8, kararsızlar yüzde 4, oy kullanmayacaklar ise 3.1. İkinci turda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında Kılıçdaroğlu yüzde 53.9, Erdoğan ise 46.1 oy oranına ulaşıyor. Milletvekilliği seçimi tercihlerine gelindiğinde ise AKP (yüzde 30.2) CHP (yüzde 26.3), Yeşil Sol Parti (yüzde 8), MHP (yüzde 5.4), İYİ Parti (yüzde 8.4), Memleket Partisi (yüzde 1.3), Yeniden Refah (yüzde 1.4), Türkiye İşçi Partisi (yüzde 3.1), diğer (yüzde 1.7), kararsızlar (yüzde 9.8), oy kullanmayacaklar (yüzde 4.4). Karasızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise AKP (yüzde 35.2), CHP (yüzde 30.7), Yeşil Sol Parti (yüzde 9.3), MHP (yüzde 6.3), İYİ Parti (yüzde 9.8), Türkiye İşçi Partisi (yüzde 3.6) Memleket Partisi (yüzde 1.5), Yeniden Refah (yüzde 1.6), Zafer Partisi (yüzde 1.4), diğer (yüzde 0.6)

Oğan’ı destekleyenler artıyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü, siyaset bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü, 27-30 Nisan dönemini kapsayan anket sonucunu SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi:

– Seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine çok daha fazla kafa yorarken, partiler alanına ilgisizliklerini sürdürüyor. Bu kayıtsızlığın seçimin milletvekilliği ayağında bazı sürprizleri de beraberinde getirmesini bekleyebiliriz.

– *Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın birkaç puan önünde olduğu oy tablosu devam ediyor. Muharrem İnce’ye olan destek düşerken Sinan Oğan’ı destekleyenler artıyor. Kılıçdaroğlu, bu iki adayı destekleyenlerin yaklaşık olarak üçte birinin oyunu almayı başarabilirse seçimlerin 14 Mayıs’ta bittiği bir tablo söz konusu olabilir.

– Son bir ay içinde CHP’nin oy oranında gözlemlenen artışın bir kısmı söz konusu Millet İttifakı’nda yer alan dört partinin getirdiği seçmenlerden kaynaklanmaktadır.