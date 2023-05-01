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1 Mayıs 2023
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Millet İttifakı afişlerinin üzerine Cumhur İttifakı’nın afişlerini astılar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Balıkesir’de AKP’liler, Millet İttifak’ının afişlerinin üzerine Cumhur İttifakı’nın afişlerini asıldığı iddia edildi.

“‘BİZ DEVLETİZ, SİZ KİMSİNİZ’ DİYORLAR”

“Erdek sokaklarına belirli noktalara Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişlerini asıyoruz. Arkasından AKP’liler gelip, üzerine kendi parti afişlerini asıyorlar” diyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs, bu yaptıklarının fotoğraflı ispatlarını gösterip, “Böyle birşeyi niye yaptıklarını” sorduklarında, “Biz devletiz, siz kimsiniz” diye karşılık aldıklarını ileri sürdü.

“LÜTFEN TEMİZ SİYASET YAPALIM”

Yapılanın etik olmadığını ifade eden Örs, “‘Erdek’te temiz siyaset yapalım’ diyoruz ancak, bunu hazmedemiyorlar. Kirli siyaseti artık bırakın. Lütfen temiz siyaset yapalım” çağrısında bulundu.

Alaturka Online
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