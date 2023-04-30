Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: Bütün engelleri yıkacağım

Seçimlere günler kala Millet İttifakı, İzmir’in Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi. Mitingin finalinde sahneye çıkan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz, Hasan Tahsinlerin kentindeyiz. Benim umudum sizlersiniz, beraber, birlikte Türkiye’nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye’yi çıkarmayı birlikte yapacağız. Türkiye’yi birlikte aydınlığa çıkaracağız.

“BÜTÜN ENGELLERİ YIKACAĞIM”

* Bay Kemal’in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım. Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağım. Adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. Oy versin vermesin, herkes emin olsun Bay Kemal onun yanında olacaktır.

“BU SEÇİMLER DEMOKRASİYİ GETİRME SEÇİMİDİR”

* Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler demokrasiyi yeniden inşa etme seçimidir. Bu seçimlerin hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi inşa etmenin seçimdir. Bu seçimler kadın erkek eşitliğini sağlayacak seçimlerdir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir, ayrışma değil. Bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir.

* Gençlerimiz tarihe bir not düşecekler. Ve daha ileri yaşlarında çocuklarına anlatacaklar. Türkiye’de otoriter bir yönetim vardı. Bir tweet atarken bile ailelerimiz bizi uyarırdı. Ben 14 Mayıs’ta sandığa gittim, oyumu kullandım ve otoriter rejimi değiştirdim. Benim bir oyumun demokrasi için değeri çok büyüktü diye anlatacaktır.

“SİZDEN TEK İSTEDİĞİM…”

* 21. yüzyılda Türkiye’nin büyümeye, kalkınmaya, gücünü göstermeye ihtiyacı var. Türkiye’nin dünya ile rekabete ihtiyacı var. Dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bir Kemal kurdu, 1. yüzyıl başladı. Bir Kemal geldi, 2. yüzyıl başlıyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

* Sizden tek isteğim sandığa gidin, sizden tek isteğim geçen seçimlerde AKP’ye, MHP’ye oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin. Türkiye’nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın ve Millet İttifakı’na oy isteyin.

“5 YIL İÇİNDE 300 MİLYAR DOLAR YATIRIM”

* Bu ülkeye baharları getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğiz, bu ülkeye kardeşlik getireceğim, çiftçiyi toprakla buluşturacağım göreceksiniz. Kırsalda hiçbir kadının, gencin aç kalmasını düşünen düşünceyi tersyüz yapacağız. Her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın evladını okula huzur içinde gönderecek. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak.

“YEMEM EFENDİM, YEMEM”

* O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye’ye getireceğim. Endişe etmeyin. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Amerika’da çiftlikler alacaklar, gökdelenler yapacaklar. Bay Kemal bunları yiyecek? Yemem efendim yemem. Son kuruşuna kadar alıp getireceğim.

* 2015’ten bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye veriyorlar. Biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye artırdılar. Önümüzde Kurban Bayramı var, bankaya gittiğinde 15 bin lira paranız olduğunu göreceksiniz.

* Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Kırsalda veteriner olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvanların aşıları olacak. Öğretmenler gibi onlar da devletten maaş alacaklar.

“BENİM SARAYLARDA GÖZÜM YOK”

* Dışarıdan arpa, yulaf, buğday, et, canlı hayvan alıyoruz. Ne oluyor ya? Bunların tamamını biz Türkiye’de yapamaz mıyız. Yapabiliriz. Ama bir siyasi tercih var. Onları yoksulluğa mahkûm etmek. Bu siyasi tercihi değiştireceğiz. Onlar beşli çeteye çalışacak, Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Benim saraylarda gözüm yok, Mustafa Kemal’in Çankaya’sına gideceğiz, orada kalka hizmet edeceğiz.

“16 UÇAĞI DA SATACAĞIM”

* Beş yerden, altı yerden aylık alanları kapının önüne koyacağım. İklim değişikliği ile beraber Akdeniz Havzası giderek ısınıyor, orman yangınları giderek artıyor. 16 uçağı var beyefendinin. 16 uçağın 16’sını da satacağım, orman yangınları için uçak alacağım.

* Ekrem Başkan’ın söylediği çok güzel bir söz vardı. Ne diyordu? Her şey… İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın bu ülkeye baharları getireceğiz, inanın hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, inanın beşli çetelere çalışmayacağız, inanın. Bu güzel ülkeye huzuru, bereketi getireceğiz.