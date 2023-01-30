Millet İttifakı iktidar olursa millet artık buralarda yuvarlanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 2018 seçimlerinde “kek ve millet bahçelerinde yatıp yuvarlanma” vaadiyle çok konuşulmuştu.

Erdoğan, seçim kampanyası kapsamında düzenlediği mitinglerde “Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza gideceksiniz millet bahçesine orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Millet kıraathaneleri 24 saat açık olacak. Kek var, çay var, simit var” demişti.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” ile adeta el yükseltti.

Altılı Masa “Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız” vaadinde bulundu.

Sözcü.com.tr, Altılı Masa’nın iktidara gelmesi halinde millet tarafından kullanılacak saray, köşk ve yalıları derledi.

İşte Millet İttifakı’nın seçilmesi halinde milletin yatıp yuvarlanacağı o yerler:

BEŞTEPE’DEKİ SARAY

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisine tartışmalar içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı 750 bin metrekarelik bir alana sahip. Türk-İslam mimarisinin izlerini taşıyan iç ve dış mekanları bulunan Saray’da 200 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor.

Yemekhane, mescit, banka şubeleri, spor salonu, kuaför, berber, PTT şubesi, terzi, kreş ve sağlık birimlerinin bulunduğu yerleşkede Beştepe Millet Camii, Kongre ve Kültür Merkezi ile kütüphane de yer alıyor. Bin 150 odanın bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 5 bin 600 ağaç 72 bin bitki var.

YAZLIK SARAY

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazı konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu.

Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.

Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alıyor. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler bulunuyor. Kamuoyunda ‘Yazlık Saray’ olarak bilinen yerleşke, devlet kayıtlarında ise Marmaris Devlet Konukevi olarak biliniyor.

Kamuoyuna 300 odalı olduğu bilgisi yansıyan Yazlık Saray’da dinlenme alanları da bulunuyor.

KIŞLIK SARAY

Kışlık Saray olarak bilinen Bitlis’teki Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisinin inşası için 2020 yılından 2022 sonuna kadar toplam 557 milyon 400 bin lira para harcandı.

Bu yıl 104 milyon lira daha harcama yapılarak sarayın bu yıl bitirilmesi planlandı. Kışlık saray bittiğinde toplam 662 milyon 400 bin liraya mal olacak. Kışlık saray 5 bin 631 metrekare sosyal tesis ve 52 bin 949 metrekare peyzaj alanından oluşuyor. Ayrıca Devlet Adamları Konukevi projesi 83 bin metrekarelik bir alana sahip.

HUBER KÖŞKÜ

Boğaz’ın Avrupa yakasında Karadeniz’e doğru giderken, Tarabya Koyu’na gelmeden önce büyük bir koru içinde yer alan Huber Köşkü toplamda 64 bin metrekarelik bir koruya sahip.



HUBER YALISI

Üç katlı, 10 odalı, iki sofalı ve üç banyolu olan yalı Boğaziçi’nin, soğan kubbeleriyle dikkat çeken yalılardan biri. Yalı 1985 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kamulaştırıldı.

