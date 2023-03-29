“Millet İttifakı” ismi için YSK’ya itiraz: Bizim o

Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel ve beraberinde heyet, partilerinin ismimin Millet İttifakı’nda izinsiz kullanılmasına yönelik itiraz dilekçesi verdi.

Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Küçükgüzel, Altılı Masa’dan çıkan ittifak adının Millet İttifakı olamayacağını savunarak şöyle dedi:

– Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçime giriyor. Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe’mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi’nin ön adı olan ‘Millet’ adını ittifakınıza ad olarak koyuyorsunuz?

BAŞKA BİR AD BULSUNLAR

– Siz ad bulamadıysanız bize bildirseydiniz biz size yakışan ad bulurduk. Altılı Masa kendine başka bir ad bulmalıdır. Altılı Masa’nın Millet Partisi’nin adını ittifak adı olarak belirlemesi ahlaki, hukuki ve yasal değildir. Nezakete sığmaz, siyasi ahlaka, erdeme aykırıdır, ayıptır, haksızdır, kanunlara açıkça aykırıdır.

– Her bir partinin ön adları kendine özeldir. Bu düşüncelerimizi nisan ayında yaptığımız basın açıklamamızda da kamuoyu ile paylaşmış ve ittifakınızda ‘Millet’ adını kullanmaya devam ederseniz biz size “Gasp ittifakı diyeceğiz” demiştik. (DHA)