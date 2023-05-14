Millet İttifakı Seçim Sonuçları: 2023 milletvekili dağılımı, oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde YSK’nın onay verdiği saatte seçim sonuçlarına dair veriler açıklanmaya başlarken Millet ittifakı’na dair veriler de gelmeye başladı. Son veriler, anlık oy oranları, milletvekili dağılımında son durum Sözcü’de

Seçim Sonuçları 2023

Geçen seçimde (2018) Millet İttifakı oy oranları nasıldı?

Parti Oy Oranı Milletvekili Sayısı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22,6% 146 İYİ Parti 10% 43 Saadet Partisi (SP) 1,3% 0 Toplam 34.03% 189

Cumhur İttifakı Seçim Sonuçları

Emek ve Özgürlük İttifakı Seçim Sonuçları

ATA İttifakı Seçim Sonuçları

Sosyalist Güç Birliği İttifakı Seçim Sonuçları

Millet İttifakı’na dair genel bilgiler

Millet İttifakı, Türkiye’de 2023 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın ana rakibi olarak yarışmak üzere altı muhalefet partisinden oluşan bir seçim ve yönetim ittifakı. 2018 yılında kurulan ittifaka, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SAADET) ve Demokrat Parti (DP) katıldı. Daha sonra Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi (GP) de ittifaka katıldı.

Millet İttifakı, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin kurulmasına vurgu yaparak, Türkiye’deki demokratik gerileme eğilimini tersine çevirmeyi, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmeyi ve Türkiye’nin insan hakları sicilini iyileştirmeyi hedefliyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi ve ittifakın diğer partilerinin liderlerinin seçimin kazanılması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklandı. Bu karar, 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılan bir toplantıda alındı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından duyuruldu.