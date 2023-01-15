Millet İttifakı’na katılma daveti yapan BTP’den açıklama





Millet ittifakına katılması gündemde olan BTP’nin Sözcüsü Emre Polat, “Olumsuz bir durum yok. 14 Kasım’da liderler karar verecek. Biz de bu kararı bekliyoruz ve çıkan karara saygı duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Millet ittifakına katılma çağrısı yapan BTP’den 14 Kasım öncesi yeni bir açıklama geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) sözcüsü Emre Polat, haftalık basın açıklamasında, gelen bir soru üzerine 6’lı masaya olan başvuruları sonrası yaşanan gelişmeleri anlattı.

Polat, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, İyi Parti Lideri Meral Akşener’le yaptığı görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de telefonla görüştüğünü ve şu an için olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

“14 KASIM’DA ÇIKACAK KARARA SAYGILIYIZ”

BTP Sözcüsü Emre Polat’ın açıklamaları şöyle; “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapılan görüşme sonrası Genel Başkanımız Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o görüşmede kendisinden destek taleplerini iletti. Olumsuz bir durum yok. Biz artık sürecin izleyicisi durumundayız. 14 Kasım’da liderler karar verecek. Biz de bu kararı bekliyoruz ve çıkan karara saygı duyuyoruz.”