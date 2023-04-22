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22 Nisan 2023
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Millet İttifakı’ndan Ardahan ve Kars çıkarması

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ülkenin en doğusuna çıkarma yapacak.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte 24 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da PTT önünde Ardahanlılarla buluşarak, seçmenlere seslenecek.

Ardından Kars’a geçerek burada da halka hitap edecek olan Millet İttifakı temsilcilerine milletvekili adayları eşlik edecek. Meclis’e iki milletvekili gönderecek olan Ardahan’da CHP ilk sırada Özgür Erdem İncesu’yu ikinci sırada ise Özel Özen’i aday göstermişti.

Üç milletvekili çıkartacak olan Kars’ta ise CHP adayları sırasıyla, İnan Akgün Alp, Onur Uludaşdemir ve Evren Yerdelen olmuştu.

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