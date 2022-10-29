Millet İttifakı’ndan coşkulu alternatif 29 Ekim kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle CHP Manisa İl başkanlığının önderliğinde Millet İttifakı’nın ortakları İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ortak alternatif yürüyüş ve çelenk sunma töreni düzenledi.

İlker KILIÇASLAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 99.’ncu yıl dönümü sebebiyle Manisa’da resmi kutlama programının dışında, Millet İttifakı’nın ortaklarının yer aldığı alternatif yürüyüş ve çelenk sunma töreni düzenlendi.

Alternatif kutlama programına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkan Vekili Erhan Dumlu, Gelecek Partisi İl başkanı Nurten Onultmak, Demokrat Parti İl başkanı İdris Mecek, Saadet Partisi İl Başkanı Zekayi Yılmaz, 6 siyasi partinin ilçe başkanları, sendikala ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alternatif kutlama programı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camii’nin önünde başlayıp, Milli Egemenlik ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar İzmir Marşı eşliğinde ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı attı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca vatandaşlar evlerinden ve sokaklardan alkış yaparak destek verdi.

Yürüyüşü ardından katılan siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları ile sendika temsilcileri Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na çelenklerini sundu.

“SENEYE ALTERNATİF KUTLAMA TÖRENLERİ OLMAYACAK”

Çelenk sunma törenin ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önümüzdeki yıl resmi programlarda alternatif kutlama programlarının olmayacağını ve herkesin özgürce resmi programları kutlayabileceğini ifade etti.

“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” ifadesiyle sözlerine başlayan CHP’li Özgür Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

*Bugün karşımızda, Cumhuriyetin yarattığı olanaklarla, getirdiği demokrasiden yararlanarak iktidara gelenlerin bugün ülkenin tüm imkanlarını kullanıp, Cumhuriyetin kurumlarını, kuruluşlarını sanki bir partiye aitmiş gibi kabullenip, bunu dayatanlar var. Biz ayrılıkların yandaşı değiliz.

*Birileri 100 yıllık yürüyüşümüze yani bir tek adam yönetimi yerine demokrasiyi, parlamentoyu öncelediğimiz demokrasi yürüyüşümüze karşı çıkıyorlar. Birileri 100 yıllık Cumhuriyetin getirdiği imkanları kendilerine hak ama kendileri dışında olanlara müstahak görüyorlarsa geldiğimiz noktada biz 100 yıl önceki noktadayız.

*100 yıl önce hepimizin dedeleri, nineleri beraberdi. Bugün bizde Türkiye’ye örnek olacak bir birlikteliği gösterdik.

*100 yıl önce nasıl hepimizin ataları, dedeleri, nineleri Kürt Türk, Alevi Sünni demeden, hiçbir ayrım olmadan Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda beraberse bugün de sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi ve liberal demokratlar hep beraberiz. Bu mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz.

*Seneye bütün çelenkler protokol sırasına göre ve hiçbir ayrım yapılmadan konulacak. Seneye herhangi bir alternatif törene ihtiyaç olunmayacak. Çünkü kimse ötekileştirilmeyecek. Seneye hep birlikte resmi törenleri büyük bir coşku ile kutlayacağız.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL RESEPSİYON ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE YAPILACAK”

*Seneye Cumhuriyet resepsiyonu Atatürk’ün vasiyetinin aksine onun mirası Atatürk Orman Çiftliğinin bağrına bir hançer gibi saplanmış kaçak sarayda değil, layık olduğu gibi Çankaya Köşkü’nde yapılacak.

*Seneye o toplantıda bütün millet, Cumhuriyeti var eden bütün unsurlar ayrımsız tüm partiler ve kendini ifade eden tüm örgüt ile sendikalar olmak üzere herkes davetli olacak.

*Davetiyenin altındaki imza günü geldiğinde hepimizin de göreceği ve bugün Gazi Mustafa Kemal o imzayı görse işte benim Cumhuriyetimizin 100.’ncü yılı ‘İşte benim Cumhurbaşkanım’ diyeceği bir isim olacak. Buna inanıyoruz. Bu uğurda yan yana yürüdüğümüz herkese güveniyoruz.

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