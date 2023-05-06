Millet İttifakı’nın büyük İstanbul mitingi bugün SÖZCÜ TV’de

MİLLET İttifakı’nın büyük İstanbul mitingi bugün Maltepe’de gerçekleştirilecek. SÖZCÜ TV‘de saat 11.00’den itibaren başlayacak canlı yayın maratonunda İsmail Saymaz, Aytunç Erkin, Serap Belovacıklı ve Can Coşkun yorumlarıyla seçim gündemini belirleyecek.

Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, DP Milletvekili Cemal Enginyurt, Siyaset Bilimci Sezin Öney, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Ahmet Zeki Uçok, Siyasi Analist Suat Özçelebi, gazeteci Orhan Bursalı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, gün boyu dönüşümlü olarak SÖZCÜ TV‘de canlı yayın konukları olacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra ittifak ortağı diğer 5 siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın konuşma yapacağı miting, saat 17.00’den itibaren SÖZCÜ TV‘de canlı yayınlanacak.

Ayrıca gün boyunca miting alanından canlı bağlantılar yapılacak, tarihi mitingin tüm ayrıntıları ekrana getirilecek.

Türkiye’nin gündemi burada belirleniyor

AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR’ın, AKP’nin kalesi olarak bilinen Trabzon’da uğradığı büyük protesto olaylarına kadar Türkiye gündeminin öne çıkan başlıkları ve seçmenin yanıt aradığı sorular Nokta Atışı’nda. İpek Özbey soruyor, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Siyasal İletişim Uzmanı Gülfem Saydan Sanver, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur, DEVA Partisi Sözcüsü Av. İdris Şahin ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Nokta Atışı’nda yanıtlıyor.

Seçime giderken…

SİYASETİN ve gündemin bunaltan havasından yorulanlar, temiz bir nefes almak başka bir söz duymak isteyeler bu programda buluşuyor. Türkiye seçime giderken toplum psikolojisi ne söylüyor, gündeme rağmen mutlu olmak mümkün mü? Dr. Cansel Poyraz Akyol soruyor, Psikolog / Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş ve Psikolog / Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen Başka Bir Söz’de anlatıyor.