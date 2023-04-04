Millet İttifakı’nın ‘deprem’ teklifi Meclis’te

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından hazırlanan ‘Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Yol Açtığı Zararların Giderilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

“AKP KALICI ÇÖZÜM ÖNGÖRMÜYOR”

Teklifin gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

* “Depremin maliyetinin 100 -150 milyar dolar aralığında olması beklenmektedir. AKP iktidarı her alanda olduğu gibi kapsamlı ve kalıcı çözümler getirmek yerine depremde ağır kayıplar yaşayan yurttaşlarımız için günü kurtarmaya dönük ve istismara açık düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir. Yetersiz ve eksik düzenlemelerle yaraların sarılması mümkün değildir. Deprem sonrasında devleti yanında görememekten yakınan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması yerinde olacaktır.

* Yaşanan depremin ardından ekonomik yaşama ilişkin bazı önlemlerin alınması amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu kapsamlı teklif, Millet İttifakı’nın 30 Ocak 2023 tarihinde açıklanan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ndeki vaatlerinin ve taşıdığı ortak ruhun ışığında, yaşadığımız deprem felaketinden çıkış için yeni, uzun vadeli, kapsamlı ve somut çözümler sunmaktadır. Mutabakat Metninde yer alan ilkelerin ve vaatlerin ötesinde, kamuda yeni harcama önlemlerini getirmektedir.”

“DEPREM BÖLGESİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRILACAK”

Teklifte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgeyi daha güçlü bir biçimde ayağa kaldırmak, deprem riski yüksek bölgeler ve iller başta olmak üzere tüm Türkiye’yi depreme dayanıklı hale getirme amaçlı düzenlemeler şöyle:

– “Depremde konutu yıkılan ya da ağır ve orta hasar gören vatandaşların tek konutu bedelsiz olarak devlet tarafından yapılacak.

-Evleri yıkılmış çiftçilere, modern tip ev, ahır ve ağılları ile bakıcı evleri bedelsiz verilecek.

-Depremde evi yıkılanlara kalıcı konutu teslim edilinceye kadar, kiracılara ise iki yıl süreyle kira yardımı yapılacak.

-İkamet edebileceği bir konutu bulunmayan kiracı konumundaki depremzedeler için de devlet konut yapabilecek.

-Ödeme gücü kalmayan depremzede vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının belli bir kısmı silinecek.

-Deprem bölgesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yapılar için hak sahiplerine uygun koşullu uzun vadeli finansman desteği verilecek.

-Deprem nedeniyle inşa edilecek konut, iş yeri ve altyapı ile benzeri işlere ilişkin ihaleler şeffaf bir şekilde yapılacak, gerçekleşmeler belli aralıklarla kamuoyuna açıklanacak.

-İş yeri yıkıldığı için işsiz kalan esnafa Esnaf Ahilik Sandığından işsizlik ödeneği verilecek.”