Millet İttifakı’nın il başkanları: Mültecileri göndereceğiz

CHP İl Başkanlığı’nda bir araya gelen CHP İl Başkanı Neşet Uçar, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Öztürk, DEVA partisi İl Başkanı Ali Karakan, DP İl Başkanı Cahit Albayram ve Gelecek Partisi İl Başkanı Orhan Kuyucu, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirip, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüş alış-verişinde bulundu.

“TÜM KAMU KAYNAKLARINI KULLANDILAR”

Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapan Millet İttifakı bileşenlerinin Gaziantep il başkanları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını hatırlatarak, “Ortada ne kazanılmış, ne kaybedilmiş bir seçim vardır. 20 yıldır iktidarda olan ve tüm kamu imkanlarını hukuka aykırı bir şekilde, sonuna kadar kullanıp, seçimin 2. Tura kalmasına sevinen bir Cumhur İttifakı, ikinci turda seçimi büyük bir zaferle kazanacağına inanan bir Millet İttifakı vardır” şeklinde görüş belirtti.

“SURİYELİLERİ DE, GETİRENLERİ DE GÖNDERECEĞİZ”

Açıklamada, Millet İttifakı il başkanları olarak 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk günkü inançla, bir arada çalışmalara devam edileceği vurgusu yapan 6 il başkanı şunları ifade etti: Buradan bütün Gazianteplilere sesleniyoruz. Önce 600 bin Suriyeli mülteciyi gazi şehrimize getirenleri, sonra mültecileri geri ülkelerine göndereceğiz.

Gaffar Okan ve Sinan Ateş’n katillerini gazi meclisimize sokan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşini TRT 1’e çıkaran, Habur’da çadır mahkemeleri kuranların hesabını halkımızla birlikte soracağız. Buradan bir kez daha yineliyoruz ki terörün her türlüsünü lanetlediğimizi buradan bütün kamuoyuna ilan ediyoruz. 28 Mayıs’a kadar bütün Millet İttifakı bileşenleri olarak bizler Gaziantep’in her mahallesinde yurttaşlarımızla bir arada olarak bu seçimi halkımızla birlikte kazanacağız.