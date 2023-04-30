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29 Nisan 2023
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Millet ittifakı’nın İzmir Mitingi’ni SOZCU TV farkıyla izleyin

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

TÜRKİYE tarihi seçime geri sayıyor, SÖZCÜ Televizyonu meydanın nabzını tutuyor… Millet İttifakı’nın bugünkü Büyük İzmir Mitingi, gün boyu özel yayınla ekranlara geliyor. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakın tüm liderlerinin katıldığı ilk miting olma özelliği taşıyan büyük buluşmada; “Hangi lider ne mesaj verecek? Seçmene ne vadedilecek?” Satır araları, kulis bilgileri ve sıcak gelişmeler tüm detaylarıyla SÖZCÜ TV canlı yayınında aktarılacak.

Serap Belovacıklı moderatörlüğünde, SÖZCÜ gazetesi yazarları İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek’in yorumlarıyla Millet İttifakı Büyük İzmir Mitingi özel yayını bugün saat 12.00’den itibaren gün boyu SÖZCÜ Televizyonu’nda olacak…

Alaturka Online
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