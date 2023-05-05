MİLLET İTTİFAKI’NIN KAMPANYASINA BAKARSAK… Şenliğe gidiyoruz

Millet İttifakı’nın barışçıl, birleştirici ve umut veren reklamları dikkat çekiyor. İşsiz gençler, gitmek zorunda kalan doktorlar, evlatlarından ayrı kalan ailelerin sesine ses olunuyor. AKP’nin TV’lerdeki propaganda reklamlarında kutuplaştırıcı mesajlar ile din, cami, ezan, salavat ve savaş uçakları var. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam filmlerinde ise umut, huzur, değişim, bolluk, bereket ve yaşanabilir Türkiye temaları öne çıkıyor.

SANA SÖZ BAHAR GELECEK

Millet İttifakı’nın ‘Sana Söz’ müziği ile yayınlanan reklam filminde ülkeye bahar geliyor, yeşil çimenlerde koşan çocuklara yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu “Sana söz… Birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. En güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek” diyor.

Millet İttifakı’nın diğer reklam filmi ise çok sevilen Kazım Koyuncu’nun ‘Hayde’ türküsü ile başlıyor.

Türkiye’nin farklı illerinden farklı meslek gruplarından insanlar, ülkenin geleceği için ‘Haydi sandığa’ diyor. Bahar çiçekleri arasında çekilen film “Değişim” temasıyla seçmeni sandığa çağırıyor. “Birleşe birleşe ilk turda bitirelim bu işi” mesajı veriliyor.

HAYDİ BOLLUĞA, BEREKETE

Kılıçdaroğlu, bir yanında Ekrem İmamoğlu, diğer yanında Mansur Yavaş’la birlikte olduğu tanıtımda, “Haydi birlikte sandığa” diyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Haydi tarih yazalım” derken, DEVA lideri “Haydi berekete”, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Haydi umuda” mesajı veriyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Haydi yeniliğe”, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, “Haydi mutluluğa” diyor. Yavaş, “Haydi birlikte kazanacağız” derken, İmamoğlu, İstanbul seçimlerinde çok söylenen “Haydi, her şey çok güzel olacak” sloganını tekrarlıyor.