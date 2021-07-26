Millet kıraathaneli fosil müzesi kuracak

Son bir yılda bin 500’den fazla esnafın kepenk kapadığı Kayseri’de, AKP’li Büyükşehir Belediyesi, fosil müzesi yaptırmak için harekete geçti. Belediye, 18 Mayıs 2021’de ihaleye çıkarak Paleontoloji ve Fosil Müzesi yaptıracağını duyurdu. 16 Haziran 2021’de de müzenin yapımı için Çakıroğlu İnşaat Firması ile 14 milyon 444 bin 444 TL’lik sözleşme imzaladı. Eski Arkeoloji Müzesi’nin hemen yanına yeni bir binayla kurulacak olan Paleontoloji ve Fosil Müzesi’nin alanı 4 bin 500 metrekare olacak.

MİLLİ EMLAK TAHSİS ETTİ

Müzenin bahçesine millet kıraathanesi de yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Arkeoloji Müzesi binasının Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından millet kıraathanesi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiğini belirterek, “Müze fonksiyonunu korumaya karar verdik. Taşhan bölgesinden çıkarılan 7.5 milyon yıllık fosiller burada sergilenecek” dedi.

AKP’li Memduh Büyükkılıç, “Müzenin bahçesinde de millet kıraathanesi olacak ve iki ayrı fonksiyon üstlenecek. Ayrıca ileride Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi ile bütünlük arz edecek şekilde bir çalışma yapacağız. Kayseri’nin jeolojik tarihinin yeniden ele alınmasını sağlayan 7.5 milyon yıllık fosilleri geçici olarak Bilim Merkezi’mizde koruyoruz; ama daha fazla buluntunun çıkacağını da görüyoruz. Eski Arkeoloji Müzesi’ni Fosil Müzesi yaparak hem Cumhuriyet dönemindeki bu eseri koruyacağız hem de 7.5 milyon yıllık fosilleri sergileyeceğiz” diyerek projeyi tanıttı. Fosil müzesinin 2022’de bitmesi planlanıyor.