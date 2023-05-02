Millet soğana muhtaç, AKP’li belediye buhurdanlık peşinde!

Vatandaş açlık ve yoksullukla mücadele ederken, yüksek harcamalarıyla dikkat çeken ve 1 milyar TL’nin üzerinde borcu olan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yine hediyelik eşyayla gündeme geldi.

TASARRUF GENELGESİNİ TAKAN YOK

Belediye, Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf genelgesini de delerek bir dizi promosyon ürünü satın alıyor. Ürünler arasında mumluk, sabunluk, ayna, cam sürahi, fincan takımı, buhurdanlık da var.

Belediye 22 Mayıs 2023’te ihale düzenleyerek bir dizi hediyelik eşya satın alacağını duyurdu. Tasarruf genelgesine göre belediyelerin kaynaklarından hatıra, hediye, eşantiyon gibi ürünler alarak dağıtması yasaklanmıştı ancak genelge, belediyeyi durduramadı.

Belediyenin alacağı ürünlerin bazıları şöyle:

2 bin 500 adet fincan takımı

3 bin adet cam sürahi

1500 adet 4’lü fincan takımı seti

25 bin adet anahtarlık

3 bin adet kristal kaideli objeler

10 bin adet mumluk-sabunluk

10 bin adet cep ayna

10 bin adet french press

3 bin adet seramik saksı

5 bin adet buhurdanlık

100 bin adet kupa bardak ve mug

50 bin adet logolu tshirt

20 bin adet rüzgargülü

75 bin adet logolu şapka

50 bin adet kapaklı not defteri

10 bin adet ajanda

50 bin adet tükenmez kalem

3 bin adet kurşun kalem

10 bin adet bez çanta

10 bin adet ip büzgülü sırt çantası

15 bin adet plastik ve çelik matara

BUHURDANLIK NEDİR?

Buhurdanlık, eski zamanlarda evlerde ısıtma amaçlı kullanılan bir araçtır. Genellikle odun, kömür veya bazen yakıt olarak kullanılan diğer malzemelerle dolu bir kap olarak tasarlanmıştır.

Buhurdanlık, genellikle seramik veya metal gibi malzemelerden yapılmıştır ve bir kapa sahip olabilir. Isı kaynağından alınan kömür veya odun, buhurdanlık içinde yanar ve ısınan hava evin içinde dolaşarak sıcaklık sağlar.

Buhurdanlık aynı zamanda kokulu malzemelerin yakılması için de kullanılır ve böylece evin içine hoş bir koku yayılır. Günümüzde buhurdanlık, daha modern ısıtma sistemleriyle değiştirilmiştir ancak bazı geleneksel evlerde hala kullanılmaktadır.