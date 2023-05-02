Millet soğana muhtaç, AKP’li belediye buhurdanlık peşinde!

Vatandaş açlık ve yoksullukla mücadele ederken, yüksek harcamalarıyla dikkat çeken ve 1 milyar TL’nin üzerinde borcu olan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yine hediyelik eşyayla gündeme geldi.
TASARRUF GENELGESİNİ TAKAN YOK
Belediye, Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf genelgesini de delerek bir dizi promosyon ürünü satın alıyor. Ürünler arasında mumluk, sabunluk, ayna, cam sürahi, fincan takımı, buhurdanlık da var.
Belediye 22 Mayıs 2023’te ihale düzenleyerek bir dizi hediyelik eşya satın alacağını duyurdu. Tasarruf genelgesine göre belediyelerin kaynaklarından hatıra, hediye, eşantiyon gibi ürünler alarak dağıtması yasaklanmıştı ancak genelge, belediyeyi durduramadı.
Belediyenin alacağı ürünlerin bazıları şöyle:
- 2 bin 500 adet fincan takımı
- 3 bin adet cam sürahi
- 1500 adet 4’lü fincan takımı seti
- 25 bin adet anahtarlık
- 3 bin adet kristal kaideli objeler
- 10 bin adet mumluk-sabunluk
- 10 bin adet cep ayna
- 10 bin adet french press
- 3 bin adet seramik saksı
- 5 bin adet buhurdanlık
- 100 bin adet kupa bardak ve mug
- 50 bin adet logolu tshirt
- 20 bin adet rüzgargülü
- 75 bin adet logolu şapka
- 50 bin adet kapaklı not defteri
- 10 bin adet ajanda
- 50 bin adet tükenmez kalem
- 3 bin adet kurşun kalem
- 10 bin adet bez çanta
- 10 bin adet ip büzgülü sırt çantası
- 15 bin adet plastik ve çelik matara
BUHURDANLIK NEDİR?
Buhurdanlık, eski zamanlarda evlerde ısıtma amaçlı kullanılan bir araçtır. Genellikle odun, kömür veya bazen yakıt olarak kullanılan diğer malzemelerle dolu bir kap olarak tasarlanmıştır.
Buhurdanlık, genellikle seramik veya metal gibi malzemelerden yapılmıştır ve bir kapa sahip olabilir. Isı kaynağından alınan kömür veya odun, buhurdanlık içinde yanar ve ısınan hava evin içinde dolaşarak sıcaklık sağlar.
Buhurdanlık aynı zamanda kokulu malzemelerin yakılması için de kullanılır ve böylece evin içine hoş bir koku yayılır. Günümüzde buhurdanlık, daha modern ısıtma sistemleriyle değiştirilmiştir ancak bazı geleneksel evlerde hala kullanılmaktadır.