‘Millete soğan patates, saraya 52 milyon liralık Mercedes’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yoksula soğan-patates dağıtımı yapılırken, saraydaki harcamalara dikkat çekti. Altay, şöyle konuştu:

* Sayın Cumhurbaşkanı 12 Mart 2021’de ekonomik reform paketi açıkladı ve orada şöyle bir söz etti: ‘İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz’ dedi. Baktığınız zaman ‘Ne güzel’ diyesi geliyor insanın. Ne zaman söylemiş? 12 Mart 2021’de. Aradan 18 gün geçmiş, 30 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı 3 adet Mercedes S600 Guard almış. E, daha on sekiz gün önce ‘Kamuda taşıt alımı ve kiralamada israf var.’ diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir ton Mercedes var.

* Vahim bir tablo var. 3 tane Mercedes S600 Guard’ın maliyeti ne kadar, biliyor musunuz? Bu devlete, bu millete, bu mübarek ramazanın ilk gününde bunu söylemekten ben eziliyorum, utanıyorum. 3 tane arabanın aziz milletimize, beytülmale maliyetini okuyorum tane tane: 52 milyon 188 bin 265 lira 92 kuruş. Bunların her bir tanesi 474.950 avroya alındı. Araba çok lüks olduğu için buna yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV’yi eklediğimiz zaman bu arabaların 1 tanesinin maliyeti 1 milyon 793 bin 411 avroya geliyor.

* Benden sonra konuşacak olan AK Parti Grup Başkanvekili, arzu ederim ki ‘Sayın Cumhurbaşkanımızı yanıltmışlar, bürokratlar Cumhurbaşkanımızı kandırmış, böyle bir lükse Cumhurbaşkanımızın da tahammülü yok ve bu arabaları tekrar satıyoruz.’ diyebilse; der mi bilmem. Ama ben şunu deme hakkını kendimde görüyorum: Millete soğan, patates, saraya Mercedes; olmaz olsun. Ben buna itiraz etmeyeceksem burada milletvekili olarak oturmamın hiçbir manası olamaz.

* CHP’nin defalarca yaptığı uyarılardan sonra, çiftinin elinde kalan patatesi, soğanı Toprak Mahsulleri Ofisi alacak -onu da tabii çok ucuza alacak- vatandaşa dağıtacak, aç kalmış vatandaşa dağıtacak; bu, iyi. Ama bu yapılırken 3 Mercedes’e alınıyor. Ama bu, ayıptır; bu, Allah’tan korkmamaktır; bu, kul hakkı yemektir; bu, mübarek ayın içinde bulunduğu iklime uymaz; bundan sarayın derhâl vazgeçmesi lazım.

“CAKA İÇİN LİBYA’YA AŞI UCUBELİK”

Türkiye’nin Libya’ya 150 bin doz aşı göndermesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Altay, şöyle konuştu:

* Bizim Libya’yla tarihsel bağlarımız, kadim dostluğumuz var; kabul. Ama şu anda Türkiye’de biz vaka sayısında Avrupa birincisiyken, bütün milletvekillerine seçim bölgelerinden yoğun bakım yatak için, torpil yapması için telefonlar gelirken; hastanelerde yatak, yer kalmamışken; 1 aşı bile çok kıymetliyken Libya’ya 150 bin doz aşı göndermeyi abesle iştigal sayarım. Sultan Ahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka dağıtmak sayarım, ayranı yok içmeye atla gider çeşmeye derim. Sayın Erdoğan dünyaya caka satacak diye bir aşı bile çok önemliyken 150 bin aşıyı başka bir ülkeye yollamak ucube bir iştir, saçma bir iştir. Tekrar söylüyorum: İyi başlayıp çok kötü yürütülen bir Covid mücadelesinde bir aşı bile çok kıymetli.

İlginizi Çekebilir AKP’li Kocaeli Belediyesi, CHP’nin astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerini böyle söktüİlginizi Çekebilir AKP’den ‘128 milyar dolar nereye gitti’ sorusuna yanıt