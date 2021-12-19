Millete verdikleri sözü tutmadılar

Açıklanan asgari ücret mutabakatı fiyaskoya dönüştü. İşçi ve işveren örgütleri, ‘Biz böyle anlaşmamıştık’ dediler. Yasa böyle çıkarsa milyonlarca işçi asgari ücrete mahkum edilecek.

Erdoğan SÜZER

İktidarın vergi yükünü sadece asgari ücretliler için kaldırması milyonlarca çalışanı zor durumda bıraktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığı sözünü verdi. Bilgin bu sözü komisyon toplantısında işçi ve işveren temsilcilerine de verip tarafların mutabakatını aldı. Ancak Meclis’e tam tersi yönde yasa teklifi getirildi. CHP Milletvekili ve eski Gelir İdaresi Başkanı Akif Hamzaçebi, “Emek yoğun sektörlerin canına okunacak” dedi. Yeni düzenlemeye göre, gelir ve damga verileri sadece asgari ücretle çalışan işçiler için kaldırılacak. Asgari ücretin 1 lira bile üzerinde maaşı olan tüm çalışanlar gelir ve damga vergisini ödemek zorunda kalacak. Ödenecek vergi eş durumu ve çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla kısmen azalacak.

ASGARİ ÜCRETE ZORLAR

CHP’li Akif Hamzaçebi, “Brütü 5.004 TL olan bir çalışanla 5.440 TL olan çalışanın net ücretleri eşit hale geliyor. Bu durumda şirketler brüt ücreti 5.440 TL’nin altında olan ücretleri asgari ücret tutarına çekecektir. Buna göre işveren 1.767 TL SGK primi yerine 1.626 TL ödeyecektir. Bu da gelir-gider dengesi iyi olmayan Sosyal Güvenlik Sistemini daha da zora düşürecektir” uyarısında bulundu.

ANAYASAYA AYKIRI

Verginin sadece asgari ücretlilerin üzerinden kaldırılıp diğer tüm çalışanlara uygulanacak olmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yasanın böyle çıkması halinde yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açılacağı bildirildi. TÜRMOB eski Başkanı Mustafa Özyürek, çalışanlar arasında vergi ayrımı yapılmasının büyük bir kaosa yol açacağını belirtirken, Anayasa’ya aykırı düzenlemede ısrar edilmeyeceği umudunu taşıdıklarını söyledi.

Asgari ücretle çalıştırmak avantajlı

Söz verilenin aksine Meclis’e getirilen teklifin yasalaşması halinde asgari ücretle işçi çalıştıran işverenler Gelir ve Damga vergisi ödemezken asgari ücretin hemen üzerinde verilen ücretler için ciddi yük ortaya çıkacak. Örneğin işçisinin maaşını brüt 5 bin 4 liralık asgari ücret yerine 5 bin 400 lira yapan bir işverenin cebinden 385,5 lira daha fazla çıkacak. Buna rağmen bu işçinin eline asgari ücretliden sadece 10 lira fazla para geçecek.