“Milleti kandırıyorlar…Yeter artık!.. Yalan kardeşim! Bunlar hep düzmece. Ne düşecek fiyatlar!”





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Pazartesi günü kur korumalı mevduat uygulamasını açıkladı. ABD dolarına garanti verildi. Füze gibi yükselen fiyatların da düşeceği açıklandı. "Peki, fiyatlar düşmeye başladı mı, indirimi hayatımızda hissetmeye başladık mı?" İşte vatandaştan aldığımız yanıtlardan bazı başlıklar: “Yalan kardeşim yalan! Bunlar hep düzmece. Ne düşecek fiyatlar! Fena, berbat olduk. Battık. İktidar gitmedikçe biz hiçbir şey yapamayız. (Eliyle boğazını göstererek) Buramıza geldi artık. Hep yalan, hep düzmece… Çocuk mu kandırıyorsunuz? Karnı tok olanların açtan haberi yok.” "Her şey çok pahalı. ‘Ucuz’ diyorlar ama milleti kandırıyorlar. Yeter artık!" “7 liradan 18 liraya çıkan dolar, dış güçler tarafından yapılmış; ama 18’den 13’e düşünce bunu Reis yapmış! Mantıklı mı bu? Dolar yükselince her şeyin fiyatı fırladı, dolar düştüğünde niye fiyatlar düşmüyor?"