Milletin ciğerleri yanmış çay atmak ayıptır yahu!

Erdoğan’ın Rize’den sonra Marmaris’te çay dağıtmasına tepki yağdı. Yangın bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsün üzerinden halka çay poşetleri attı. Muhalefet ayağa kalktı. CHP’li Onursal Adıgüzel “Afet bölgesinde çay atmak hangi aklın tezahürü” diye sordu.

DENIZ AYHAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin vurduğu Rize’yi 23 Temmuz’da ziyaret ederek otobüsün üzerinden vatandaşa çay dağıtmış ve eleştiri almıştı. Erdoğan bu kez de Marmaris’te yangın bölgesinde otobüsün üzerinden vatandaşa çay poşetleri attı. Erdoğan’a muhalefetten sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel “Milletin ciğerleri yanmış, afet bölgesine gidip acılı vatandaşa çay atmak hangi aklın tezahürü? Ayıptır yahu ayıptır!” dedi.

AYIP DENEN BİR ŞEY VAR

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce “Marmaris’te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın. Senin durumun siyasetin değil, tebabetin ilgilenmesi gereken bir durum artık. Vatanı yanan, yüreği yanan insanlara keyif çayı fırlatan bu Cumhurbaşkanı’nı Türk hekimlerine havale ediyorum” diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır da “Şirazesi kaymak: Dengesini yitirmek, kontrolünü kaybetmek, fiziksel ve psikolojik olarak tutarsız olmak. Deyiminin haleti ruhiyesidir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta da “Cumhurbaşkanı danışmanları: “Efendim; yangınlar kontrol altına alınamıyor, THK’ya atadığımız kayyum düğünde, paraları yandaşlara yedirmekten yangın söndürme uçağı alamadık, hayvanlar ve ağaçlar telef oldu, insanlar mağdur, ne yapalım? Erdoğan: “Kafalarına çay atalım” paylaşımında bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise “Erdoğan Marmaris’te de insanlara çay atmış! Bu nasıl bir zihniyet anlamak mümkün değil. İnanılır gibi değil. Utancı gidenin, kalbi de gider” yorumunda bulundu.

HAZIR ATEŞ VARKEN DEMLEYİP KEYİF YAPIN MI DIYOR?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan’a tepki gösteren isimler arasındaydı. Babacan “Ayıp denen bir şey var yeter artık” paylaşımında bulundu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Memleket yanıyor, Marmaris yanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris’e çay dağıtıyor. Şakadır diye 5 defa seyrettim. Hayaldir diye kendime çimdik attım. Hakikaten çay dağıtıyor. Hazır ateş varken, demleyip keyif (!) yapın mı diyor? Allah aşkına bu nasıl kafa?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Orman yangınları Akp için son damla oldu; artık hiçbir süreci ve krizi yönetemiyorlar! Orman yangınları vesilesi ve son olarak Akp Genel BAŞKANI sn Erdoğan’ın Marmaris’te kalabalığa çay atması Akp’nin BEYİN ÖLÜMÜ’nün çoktan gerçekleştiğini gösteriyor! #YeterBeUsta” paylaşımını yaptı.

Erdoğan’ın konvoyunun yangın bölgesinde yolları kestiği ve trafiğe neden olduğu görüldü. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Twitter hesabından görüntüleri paylaştı.

O anları balkonundan kameraya alan bir yurttaş “Yangın bölgesinde arkda itfaiyeler bekliyor ama geçen daha önemli olduğu için yangın önemli değil. İtfaiye orada bekliyor. Sayın Erdoğan geçiyormuş” dedi. CHP’li Tuncay Özkan “13 uçağa, koruma ordusuna para var. Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok” diye konuştu.