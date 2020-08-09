Milletin derdine AKP binasında derman arıyorlar

Yozgat AKP İl Başkanlığı milletin derdine derman aranan toplantı salonuna dönüştürüldü. Millet Bahçesi yapılması planlanan Menekşe Evleri’nde mağdur edilen hak sahipleriyle yapılan toplantının adresi AKP İl Başkanlığı oldu.

Toplantıya AKP Milletvekili Yusuf Başer ve parti yöneticileri katıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, resmi toplantının AKP İl Başkanlığı’nda yapılmasını eleştirdi ve “Mağdur vatandaşın üzerinde baskı mı kuruluyor?’” dedi.

CHP’li Keven sözlerine şöyle devam etti: “Projenin muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yozgat Belediyesi olmasına rağmen toplantının yapıldığı yerin AKP İl Başkanlığı binası olmasının sebebi nedir?

Belediye Başkanı Celal Köse acaba kendisini hâlâ AKP İl Başkanı olarak mı görüyor? AKP Milletvekili ile birlikte hak sahiplerini parti binasına çağırmakta amacınız nedir? Yozgat Belediyesi’nin tabelasını kaldırın oraya da AKP tabelası asın.”