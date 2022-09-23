‘Millet’in soruları yine yanıtsız kaldı

Muhalefet görevini yaptı ama bakanlar soru önergelerini yok saydı. Vatandaşların Meclis’teki temsilcisi milletvekilleri, ilgili bakanlıklara 68 bini aşkın soru yöneltti, 23 bin 334 önergeye hiç cevap verilmedi.

Veli TOPRAK

TBMM‘de son 5 yıllık süre içinde toplam 68 bin 363 soru önergesi verildi. Bakanlar bu önergelerden sadece 8 bin 147’sini süresi içinde, 34 bin 328’ini ise 15 günlük süre geçtikten sonra cevapladı. 23 bin 334 önerge cevapsız kaldı. 3 bin civarında önerge de halen işlemde bulunuyor. Cevaplandırılmayan önergelerden 22 bin 972’si muhalefet, 7’si AKP ve 355’i de MHP milletvekilleri tarafından verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 472 önergeden 3 bin 327’sini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 5 bin 553 önergeden 3 bin 915’ini cevaplamadı.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu 1452 önergeden 65’i hariç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise 813 önergeden 7’si hariç tümüne cevap verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da 1926 önergeden 414’ü hariç tümünü cevapladı. En çok soru yöneltilen 4 makam, Cumhurbaşkanlığı, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları oldu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da 8 bin 632 önergeden bin 259’unu cevaplamadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise 8 bin 287 önergeden 6 bin 717’sine cevap göndermedi.

MECLİS’İN YETKİSİ YOK

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, cevaplanmayan önergeler konusunda TBMM Başkanlığı’nın bir yaptırım yetkisi olmadığını belirterek, görevlerinin önerge muhatabı ve sahibi arasında hakemlik yapmak değil, yalnızca koordineyi sağlamakla sınırlı olduğunu belirtti. Sorumluluğun Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakana ait olduğunu kaydetti.