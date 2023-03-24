Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi

MHP MYK üyesi, iş insanı Ali Uçak, önceki gün MHP Genel Merkezi’ne gidip, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Uçak, aynı akşam Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki sahibi olduğu üzüm işletmesine geldi.

Uçak, burada çalışanları ve sevenlerinin tezahüratlarıyla karşılandı. Burada milletvekili aday adaylığını açıklayan Uçak, kısa bir konuşma yaptı.

Aşırı heyecanlı olduğu görülen Ali Uçak, İstanbul’dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip, izin isteyerek konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı.

Bir süre sonra baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen Uçak’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Uçak ambulansla daha kapsamlı olan Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Uçak, buradaki tedavisini ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi. (DHA)