58 F
Los Angeles
24 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemMilletvekili adayı Can Atalay’dan Silivri Cezaevi’nden Hatay’a mektup

Milletvekili adayı Can Atalay’dan Silivri Cezaevi’nden Hatay’a mektup

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay 1. sıra milletvekili adayı Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden Hatay’a mektup yazdı. Mektubu, TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 2. sıra milletvekili adayı Barış Atay Mengüllüoğlu seslendirdi.

“EN BÜYÜK TEMİNATIM İNADIMDIR”

“Silivri cezaevinde olduğuma bakmayın siz, ben hala bedelini üstlenmekten bir an imtina etmediğim Gezi’nin hem sanığı hem de avukatıyım” diyen Atalay, “Maden kazasından beri Somalı, fabrikadaki patlamadan beri Hendekli, tarikat yurdundaki yangında çocuklarımız öldüğünden beri Aladağlı, tren kazasından beri Çorluluyum. Ve artık Hataylıyım, çünkü burada da sonuna kadar gitmemiz gereken büyük bir davamız, kaybettiğimiz canlara borcumuz var, üstlendiğim her davada sonuna kadar giden bir avukat olarak, sizlere verebileceğim en büyük teminatım, inadımdır” ifadelerini kullandı.

“TESADÜF DEĞİL”

“Hoşgörü” şehri olarak lanse edilse de Hatay’da halkın neredeyse bütün kesimlerinin mağduriyetine yol açan haksız uygulamalar olduğunu belirten Atalay, “Ülke ekonomisinden payını alamayan, teşviklerde adı anılmayan bir şehir olarak Hatay’ın bu tabloya topluca itiraz etmesinin ve hakkını talep etmesinin zamanı geldi ve geçiyor. Deprem sonrasında bile Hatay için ilk uygulamanın ‘teşvik, öncelikli il’ değil de ‘Olağanüstü hal’ ve ‘kamulaştırma yetkisi alan kararname’ olması tesadüf değil” dedi.

“HESABINI SORACAK VE BU KENTİ YENİDEN KURACAĞIZ”

Atalay mektubuna şu sözlerle son verdi:

“Bu ayrımcı ve hakkaniyetsiz yaklaşımlara topyekûn itiraz edilmesi gerektiğini savunuyorum. Hoşgörüyü, kardeşliği, paylaşım ve dayanışmayı gerçek manada yaşama geçirebilmemiz için; sizlerden TİP’e oy vermenizi ve beni sadece vekiliniz olarak değil, Gezi direnişinde katledilen Antakyalı gençlerin avukatı, demokrasi, barış ve adalet mücadelesinde yoldaşınız, kardeşiniz olarak görmenizi istiyorum. Unutturmayacak, hesabını soracak ve bu kenti yeniden kuracağız.”

Gündem
Önceki haber
Bahçeli’nin mitingi öncesi MHP’lilerin Sinan Ateş telaşı
Sonraki haber
Demirtaş’tan Erdoğan’a: Kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor! #shrots
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,475BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States