Milletvekili adayı Can Atalay’dan Silivri Cezaevi’nden Hatay’a mektup

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay 1. sıra milletvekili adayı Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden Hatay’a mektup yazdı. Mektubu, TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 2. sıra milletvekili adayı Barış Atay Mengüllüoğlu seslendirdi.

“EN BÜYÜK TEMİNATIM İNADIMDIR”

“Silivri cezaevinde olduğuma bakmayın siz, ben hala bedelini üstlenmekten bir an imtina etmediğim Gezi’nin hem sanığı hem de avukatıyım” diyen Atalay, “Maden kazasından beri Somalı, fabrikadaki patlamadan beri Hendekli, tarikat yurdundaki yangında çocuklarımız öldüğünden beri Aladağlı, tren kazasından beri Çorluluyum. Ve artık Hataylıyım, çünkü burada da sonuna kadar gitmemiz gereken büyük bir davamız, kaybettiğimiz canlara borcumuz var, üstlendiğim her davada sonuna kadar giden bir avukat olarak, sizlere verebileceğim en büyük teminatım, inadımdır” ifadelerini kullandı.

“TESADÜF DEĞİL”

“Hoşgörü” şehri olarak lanse edilse de Hatay’da halkın neredeyse bütün kesimlerinin mağduriyetine yol açan haksız uygulamalar olduğunu belirten Atalay, “Ülke ekonomisinden payını alamayan, teşviklerde adı anılmayan bir şehir olarak Hatay’ın bu tabloya topluca itiraz etmesinin ve hakkını talep etmesinin zamanı geldi ve geçiyor. Deprem sonrasında bile Hatay için ilk uygulamanın ‘teşvik, öncelikli il’ değil de ‘Olağanüstü hal’ ve ‘kamulaştırma yetkisi alan kararname’ olması tesadüf değil” dedi.

“HESABINI SORACAK VE BU KENTİ YENİDEN KURACAĞIZ”

Atalay mektubuna şu sözlerle son verdi:

“Bu ayrımcı ve hakkaniyetsiz yaklaşımlara topyekûn itiraz edilmesi gerektiğini savunuyorum. Hoşgörüyü, kardeşliği, paylaşım ve dayanışmayı gerçek manada yaşama geçirebilmemiz için; sizlerden TİP’e oy vermenizi ve beni sadece vekiliniz olarak değil, Gezi direnişinde katledilen Antakyalı gençlerin avukatı, demokrasi, barış ve adalet mücadelesinde yoldaşınız, kardeşiniz olarak görmenizi istiyorum. Unutturmayacak, hesabını soracak ve bu kenti yeniden kuracağız.”