Milletvekili adayı sırasını beğenmedi, istifa etti

14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala TBMM’ye girmek için yarışacak İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu. Geçen dönem milletvekili olan 36 isimden 25’i aday listesinde yer almadı.

Konya’da da İYİ Parti’den milletvekili adaylığında ilk 5’te sırasıyla; Ünal Karaman, Fahrettin Yokuş, Selin Tozoğlu, Osman Fedai ve Süleyman Şenol yer aldı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Listede beşinci sırada yer alan Süleyman Şenol, sıralamadaki yerini beğenmeyerek adaylıktan çekilerek İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

AKŞENER’İ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Yazılı bir açıklama yapan Süleyman Şenol, istifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de sert sözlerle eleştirdi. Şenol, şu ifadelere yer verdi:

* Yıllardır milletimize hizmet etmek şiarıyla verdiğim siyasi mücadelenin son merhalesinde, İYİ Parti Konya 5. sıradan aday olarak belirlendiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Tüm siyasi hayatımı verilen sözleri namus bilerek; edilen yeminleri kanun addederek geçirmiş bir siyasetçi olmanın öz bilinciyle, ilkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum.

* Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum. Dürüstlüğü önceleyen ilkeli duruşumun karşılık bulmaması, parti mensuplarının şahsi menfaatlerinin milli menfaatlerimizin önüne geçmesi ve parti içerisinde süregelen akıl tutulmasının, mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenilirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle; Milletvekili adaylığımdan ve kurucu hedeflerinden sapan İYİ Parti’den istifa ediyorum.

MHP’DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

Süleyman Şenol daha 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Beyşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi AKP’li rakibine kaybetmişti. Şenol daha sonra İYİ Parti saflarına katılmıştı.