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3 Mayıs 2023
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Milletvekili adayıyla tartıştılar hastanelik oldular

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi’ndeki kahvede meydana geldi. İddiaya göre, seçim çalışması için kahveye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın’ın da aralarında olduğu partililer, 4 kişinin bulunduğu masaya geldi.

Yalçın, masadaki Mustafa Kılıç ile tokalaşmak isteyince aralarında tartışma çıktı.

Kahvedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra kahveye gelen yaklaşık 25 kişilik grup, içerideki Yalçın ile tartışan 4 kişiyi darp etti.

Ambulansla kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Alaturka Online
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