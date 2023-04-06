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6 Nisan 2023
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Milletvekili adayları belli oldu mu, ne zaman belli oluyor?

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday oldu. Ayrıca seçimde vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı yanı sıra partilerin milletvekili adayları için de oy kullanacak.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Milletvekili aday listeleri 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışında Sinan Oğan ve Muharrem olmak üzere iki aday daha bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.

Adaylığını açıklayan 11 isimden ancak ikisi belirtilen süre içerisinde 100 bin imza toplama yeterliliğini sağladı.

14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerimde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak yer alabilecek.

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