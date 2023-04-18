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17 Nisan 2023
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Milletvekili listeleri yarın kesinleşecek

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı’nda yer alan DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi yeni seçim sistemi nedeniyle en yüksek milletvekili sayısına ulaşmak için CHP listelerinden seçime giriyor. Hedeflenen sayı 300’ün üzerinde milletvekili sayısını yakalamak. Partiler tek bir listeden seçime girilse de farklı partiler olduğunu vurguluyor ancak gelen tepkiler halen devam ediyor.

CİHANER REDDETTİ

En fazla tepki eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara birinci bölgeden CHP listesinden aday gösterilmesi oldu. Seçmenin tepki oylarının Türkiye İşçi Partisi’ne kayabileceği belirtiliyor. Ancak TİP henüz birinci bölgeden aday göstermedi. Bu süreçte eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in TİP’ten aday gösterilmesi gündeme geldi. Cihaner, ”Bu kritik süreçte adımın CHP’ye zarar vermek için kullanılmasını kabul etmiyorum” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti listelerinin de bekleneni karşılamadığı belirtiliyor. TİP, YRP, MHP ve BBP’nin ittifak içinde kendi logoları ile seçime girme kararı alması parti tabanlarında tartışmaları alevlendirdi. Siyasi partilerin listelerinde revizyona gitmesi için süre ise doluyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre, itirazlar ve istifaların ardından milletvekili listeleri yarın kesinleşecek.

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