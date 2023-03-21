Milletvekili listesine gireceği iddiası AKP teşkilatını karıştırdı

AKP Denizli teşkilatında eski Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu ve il eski başkanı Necip Filiz arasındaki anlaşmazlık sosyal medyaya taşındı. Devecioğlu art arda paylaşımlarda bulunarak Filiz’in yönetiminde yer aldığı Denizli Organize Sanayi Bölgesi imkânlarıyla siyaset yaptığını ayrıca Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde kendisine özel makam odası yaptırdığını ileri sürdü.

“İŞTE O PAYLAŞIMLAR”

Devecioğlu yaptığı paylaşımlarda; “İl başkanlığından ayrıl, bir daha partiye adım atma şimdi milletvekili aday adayı ol. Çok ilginç değil mi? OSB DOSTEK Koleji’ne egosunu tatmin etmek için makam odası yaptıran şahıs milletvekili olursa kaç tane makam odası yaptırır acaba? Milletvekili olursa yine OSB’nin imkânlarıyla mı siyaset yapacak yoksa kendi imkânlarını mı kullanacak? Parti tabanında yoksun, teşkilatlarda yoksun. Milletin hiçbir sorununu çözmek için çaban olmamış. Egon için şimdi vekil olmak istiyorsun” ifadelerini kullandı.

Necip Filiz’in, Kütahya’da Şehit Mehmet Kartal Emniyet Amirliği ziyaretinde kullandığı araç ve şoförün Denizli OSB Müdürlüğü’ne ait olduğu ileri sürüldü.

“NEDEN OSB’NİN ARACINI VE ŞOFÖRÜNÜ KULLANIYOR?”

2018 yılında gerçekleşen kongrede AKP Denizli İl Başkanı seçilen Necip Filiz bu görevi 2020 yılı sonuna kadar yürüttü. 150’ye yakın sanayi kuruluşunun yer aldığı Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim kurulu üyesi olan Filiz aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Vakfı Başkanlığını yürütüyor. Filiz’in adı milletvekili adayları arasında gösteriliyor.

Paylaşımlarına ilişkin ulaştığımız Turgut Devecioğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “OSB’nin makam aracını ve şoförünü kullanıyor. Eğer siyaset yapacaksa kendi imkânlarıyla gitsin, sanayicilere ait olan imkânları kullanmasın. Madem çok dürüst biri neden sanayicinin imkânlarını kullanıyor?”diye konuştu.