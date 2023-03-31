Milletvekili olmak için başvurdu, hırsızlıktan gözaltına alındığı ortaya çıktı

G.K., Osmaniye’den CHP milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı. G.K.’nın özel bir şirkete ait çalıntı elektrikli scooter’ın otomobilinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı ortaya çıktı.
CHP Genel Merkezi, şahsın başvurusunu reddetti. Genel Merkez, Milletvekilliği Aday Saptama Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi ve Parti Meclisi’nin 12 Mart 2023 tarihli toplantısında aldığı yetki uyarınca aday adaylığı başvurusunu reddettiğini Osmaniye İl Başkanlığı’na gönderdiği yazıyla bildirdi.