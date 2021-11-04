Milletvekilinden kürsüde şok hareket! Ülke liderine el hareketi yaptı

Yazan:
Alaturka Online
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Ukrayna Parlamentosu’nda Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, yaptığı konuşmasının sonunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e dönerek el hareketi yaptı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 19:51 – 04 Kasım 2021 Güncellenme: 19:52 – 04 Kasım 2021

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Ukrayna Parlamentosu’nda bir milletvekili konuşması esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e el hareketi yaptı.

Parlamentoda söz hakkı alarak mikrofonun başına geçen Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, doğruları savunduğunu belirterek, “Doğru söylemekten korkmuyorum. İstersen kolluk kuvvetlerini üzerime salabilirsin. Sen bu ülkenin en baştaki hainisin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını bitirdiği sırada Leros, Devlet Başkanı Zelenskiy’e dönerek el hareketi yapmasının ardından kürsüyü terk etti.

Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy’nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu’na şikayette bulundu.

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