Milletvekilinden şehitlik isyanı: Ecdat karşısında utandım!

Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla 1.Dünya Savaşı sırasında başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetcikler anısına, Allahuekber Dağları Milli Parkı içerisinde 2009 yılında yapılan şehitlik görenlerin içini sızlatıyor.

“BU VEFASIZLIĞI ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM”

Allahuekber Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Erzurum’un Şenkaya İlçesi sınırlarındaki Kurtboğazı mevkiinde 2009 yılında yapılan şehitlik harabeye döndü. Şehitliği ziyaret eden İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, şehitliğin son halinin fotoğraf ve görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

Cinisli, “Batıda Çanakkale neyse doğuda Aziziye, Allahuekber aynıdır. Şehitliğin yolu, etrafı, kabirler, tüm anıt içler acısı halde. Ecdat karşısında utandım. Bu görüntüler karşısında insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Vatan, millet, bayrak ve şehitleri dillerinden düşürmeyenler buralardan haberdarlar mı, gelip bu şehitlikleri gördüler mi hiç? Bu vatan için canını veren ecdadımıza yapılan bu vefasızlığı anlatacak kelime bulamıyorum” dedi.