Milletvekilinden tütün, ekmek ve boksörlü gönderme

Uluslararası sigara şirketlerinin sarmalık tütün piyasasını da ele geçirdiklerini vurgulayan Tutdere, “Siz bu vergi indirimini, tesisleşmedeki düzenlemeleri sadece yerli tütün üreticileri için yapmadınız. Şu anda tamı tamına 18 tane uluslararası şirket yetki almış, çalışmalarına başlamış.

Philip Morris, JTI, British Amerikan da bu şirketler arasında. Piyasanın bu iç büyük devi başta olmak üzere uluslararası şirketler vergi indiriminden faydalanmak için hemen harekete geçtiler ve piyasayı ele geçirdiler. Zaten Türkiye’deki sarmalık piyasa da sigara piyasası da tütün piyasası kimin elinde? Bu uluslararası kartelin elinde. Sizin getirmiş olduğunuz, üreticiye dayattığınız çözüm, çözüm değildir. Sarmalık tütüne ilişkin çıkarmış olduğunuz kooperatif yönetmeliği ölü doğdu” ifadelerini kullandı.

TÜTÜN, EKMEK VE VALUEV TABLOSU

Kürsüde, “İşte AKP’nin sarmalık tütün üreticileri için getirdiği çözüm önerisinin fotoğrafı” diyerek, Amerikan bayraklı şort giyinmiş Rus boksör Nikolai Valuev ile rakip olan karşısında cılız kalan Türk Tütün Kooperatifçisini betimleyen tabloyu gösteren Tutdere konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir tarafta uluslararası tekel ve kartelleri simgeleyen 150 kiloluk bir boksör, diğer tarafta 50 kiloluk Adıyaman tütün üreticilerinin kurduğu kooperatif. Şimdi siz bunları siz aynı ringe çıkarmışsınız. Kazananı belli olan maç. Bu nasıl adalet? ‘Kooperatifleri getirdik. Üretici kooperatifini kursun, yoluna devam etsin’ diyorsunuz. Nasıl devam edecek? Kuralı kim koymuş? Karteller koymuş, uluslararası şirketler koymuş. Siz bu maçtan yerli tütün üreticisinin galip çıkacağına inanıyor musunuz? Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir mantık? Eğer iktidar olarak gerçekten bu sorunu çözmek istiyorsanız sarmalık tütün üreticilerini koruyacak hukuk mekanizmalarını geliştireceksiniz ve özel bir vergi sistemi getireceksiniz. Yerli tütün üreticisinin kuracağı kooperatif dev sigara kartelleriyle yarışamaz. Bunlar Türkiye’nin TEKEL’ini yuttular. Devletin tekelini yutan sigara şirketleriyle Adıyamanlı tütün üreticisinin kuracağı kooperatifler nasıl yarışacak? Hepimizin bu işe samimiyetle yaklaşması lazım.”

AKP’LİLER HAPİS CEZASINI SAVUNDU

Siyasetini millîlik ve yerlilik üzerine inşa eden AKP iktidarının tütün ticaretine üç ile altı yıl hapis cezası getiren yasayı bir hukukçu, Adıyamanlı olarak kabul etmediğini belirten Tutdere, “Bu hapis cezasının yerli tütün için Türkiye’deki bir mevzuatta yer almasını anlamak mümkün değil. Komisyon görüşmelerinde AKP’li milletvekilleri, ‘2017’de biz sarmalık tütün için kooperatifler yolunu açtık, vergide indirim yaptık, dolayısıyla artık bu saatten sonra tütün ticaretinde hapis olması normaldir’ diyerek tütüncüye hapis cezasını savundular. CHP iktidarında tütün ticaretine hapis cezası getiren yasayı yırtıp atacağız. Tütün özgürleşecek, üretici özgürleşecek” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir AKP milletvekili aday adayı 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP’ye geçti