Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor

AKP TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, AKP milletvekilleri ve teşkilat mensuplarından katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda AKP milletvekilleri en az bir maaş yardımda bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremle mücadele kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 1 milyon liralık yardımda bulunmuştu. MHP milletvekillerinin yanı sıra MHP- MYK üyeleri de AFAD’a bağış yaptı.

CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, tüm milletvekillerinin bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı aldığı belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti milletvekilleri olarak başlangıçta bir maaşımızı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bağışladık. Konuyla ilgili Genel Merkezimizde çalışmalar devam ediyor. Yardım faaliyetlerimiz sürecek.” dedi.

HDP milletvekilleri de partinin oluşturduğu deprem fonuna nakdi yardımda bulundu. (AA)