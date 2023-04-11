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11 Nisan 2023
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Milletvekilliği seçimine bağımsız olarak başvuran adayların belgeleri incelendi

Alaturka Online
Alaturka Online

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı ile yayımlanan YSK’nın kararına göre; 28’inci dönem milletvekilliği seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgeleri incelendi.

Bağımsız milletvekili adayı olmak için başvuran isimler arasında belgelerinde eksiklik olan, teminat bedelini yatırmayan veya eksik yatıran, adaylıktan vazgeçen ve adaylık başvurularını belirlenen tarihlerden sonra yapanların başvuruları reddedildi.

Karar örneği adaylara tebliği için Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Samsun ve Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilecek ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından YSK’nın internet adresinde yayımlanacak. (DHA)

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