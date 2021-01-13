Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Tayland'daki turnuvada elendi

ANKARA (AA) – Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Tayland'da düzenlenen Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası'nın ikinci gününde elendi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 32. sırada yer alan Neslihan Yiğit, turnuvanın ikinci gününde klasmanda 13. sırada bulunan Taylandlı rakibi Pornpawee Chochuwo'yla karşılaştı. Rakibine 2-0 mağlup olan Neslihan, turnuvaya veda etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Neslihan, yine Tayland'da 19-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek bir başka turnuvaya katılacak.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcu Neslihan Yiğit'i ve antrenörü Çağatay Taşdemir'i Tayland'daki turnuvada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Neslihan, badmintonda Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek tek sporcumuz. Dünya sıralamasında ilk 32'de olan sporcularla maç yapmasını istiyoruz,. Neslihan, bu sporcularla maç yaparak öz güvenini geliştirecek." ifadelerini kullandı.